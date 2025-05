GRABADO el 29-04-2025

Comerciantes agarran a golpes a ladrón y serenos solo miraron

Insólito, ladrón fue atrapado por comerciantes de la av. María José Eguren en la urb. Palermo, muy cerca al Ex Tacorita, luego de haber robado un celular a un ciudadano y lo agarraron a golpes.



Lo increíble es que personal de serenazgo en vez de actuar solo atinó a observar el accionar de los vendedores indignados.



Personal de serenazgo observo al ladrón cuando huía, intentó seguirlo, pero finalmente no lo logró. El delincuente no fue capturado, sin embargo, los comerciantes han decidido mantenerse unidos y firmes con este accionar con el fin de frenar actos delictivos por esta zona aledaña al mercado Ex Mayorista.



Síguenos en nuestras redes sociales:



FB: https://www.facebook.com/TVCosmosPeru

X: https://twitter.com/TVCosmosPeru

TikTok: https://www.tiktok.com/tvcosmosperu

IG: https://www.instagram.com/tvcosmos.pe/



Página Web: https://tvcosmos.pe/



SEÑAL EN VIVO: https://tvcosmos.pe/envivo/



TVCosmosSomosParaTi Trujillo Noticias Perú Actualidad news noticias

Desde Cosmos Perú

Queman desmonte cerca de empresa textil y causan contaminación.

Ronderos de Cutervo bloquean carretera por retraso en obra.

Protestan contra instalación de nuevos quioscos en la playa.

Inician trabajos de mejora en pistas y veredas de Víctor Larco.

Incendio afecta a Escuela de Suboficiales de la PNP.

Automóvil arde en llamas en avenida Sánchez Cerro.

Nuevo forado en plena calle Pedro Muñiz genera caos.

Lanzan programa de seguridad con uso de QR en mototaxis.

Señora ciruela 2025 es víctima de extorsión.

Travestis se agarran a golpes en vía pública.

Recompensa por Vladimir Cerrón aumentó a s/500 mil.

Ministro del interior fortalece estrategias de seguridad.

PNP realiza 3500 operativos exitosos en toda la región.

Ganadores de Procompite 2023 reclaman entrega de maquinarias.

Comerciantes agarran a golpes a ladrón y serenos solo miraron.

Además hoy día 01 de Mayo en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS Cosmos Perú

Todos los videos desde Cosmos Perú en Youtube.