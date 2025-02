#GabrielaHerrera se confesó en #cafeconlachevez | Desde Timoteo hasta sus roces en Combate, El Gran Show, Samahara Lobatón, EEG, Yahaira Plasencia, #SergioGeorge… ¡y mucho más! No te pierdas este café con harto 'chimi chimi' #podcast #trome



00:00 Inicio

03:47 Gabriela Herrera y su primer trabajo con Timoteo: "Pensé que era real, me mató la ilusión"

07:43 Gabriela Herrera revela sus duros inicios en Combate: "Me ninguneaban, era una guerra de egos"

10:45 Gabriela Herrera recuerda pelea con Michela Elías en Combate: "Me encerró en el camerino"

14:17 Gabriela Herrera habla de su tremendo roche con Samahara Lobatón: "Fue una pelea de niñas. Ya nos amistamos"

19:23 Gabriela Herrera habla de su sueldo en Combate: "Para tener 16 años, me pagaban muy bien en dólares"

25:29 Gabriela Herrera recuerda injusticas en El gran show: "Habían favoritismos. Me cambiaron la coreografía el mismo día de la final"

37:00 Gabriela Herrera le da con palo a Yahaira: "No aprende, siempre cae en la soberbia"

39:06 Gabriela Herrera destruye a Sergio George: "¿Ha venido otra vez ¿a quién va estafar ahora"

47:38 Gabriela Herrera habla de su 'ampay' con Shirley Arica en hotel: "Al chico lo multiplicaron por cero, estábamos muy mal"

52:08 Gabriela Herrera echa a futbolistas casados de la selección: "Ya estaba para mandarte el screenshot a la esposa"



