ALEJANDRO TOLEDO condenado a 13 años de prisión por CASO ECOTEVA

La Novena Sala Penal Liquidadora de la Corte Superior de Lima condenó al expresidente del Perú, AlejandroToledo, a 13 años y 4 meses de prisión por LavadoDeActivos agravado en el marco del CasoEcoteva. Esta sentencia se suma a la condena previa de 20 años y 6 meses impuesta por el CasoOdebrecht, donde se le halló culpable de recibir sobornos de la constructora brasileña.



El tribunal señaló que Toledo utilizó empresas offshore en Costa Rica para canalizar más de US 5,1 millones obtenidos ilícitamente, dándoles apariencia de legalidad mediante la compra de inmuebles y pago de hipotecas en el Perú. La fiscalía también vinculó en el proceso a su esposa, ElianeKarp, quien habría participado en la operación.



La pena impuesta no se acumulará con la ya existente, sino que será cumplida de manera paralela desde octubre de 2024. Con esta sentencia, el exmandatario peruano suma dos condenas históricas que marcan un duro precedente en la lucha contra la CorrupciónPolítica en el país.



