CHRISTIAN RAMOS: Su queja con la Foquita, las broncas de Arley, Rusia 2018 y más lafedecuto
Christian Ramos llegó a La Fe de Cuto para contarnos acerca de toda su vida en el mundo del fútbol, donde se inicio, de que barrio vino y cuales fueron los obstáculos que tuvo desde divisiones menores. "La Sombra" nos hablará acerca de los clubes donde fue a jugar, su etapa en la selección peruana, el mundial de Rusia 2018 y muchas anécdotas de camerino. No te puedes perder todo este aguadito sobrino.
lafedecuto entrevista christianramos podcast sportboys rusia2018 futbol cutoguadalupe
peruvsnuevazelanda repechaje alianzalima
00:00 INICIO
05:02 CHRISTIAN RAMOS NOS CUENTA SOBRE SU CHAPA DE TODA LA VIDA
06:09 CHRISTIAN RAMOS NOS HABLA ACERCA DE SU BARRIO
07:52 CHRISTIAN RAMOS Y LA HISTORIA DE COMO INICIO EN EL FUTBOL
10:30 CHRISTIAN RAMOS DEBUTO CON SPORTING CRISTAL
12:49 CHRISTIAN RAMOS NOS HABLA ACERCA DEL MUNDIAL SUB 17 QUE JUGÓ REPRESENTANDO A PERU
16:05 CHRISTIAN RAMOS SIGUIO SU CARRERA EN LA SAN MARTIN LUEGO DE SALIR DE SPORTING CRISTAL
18:08 CHRISTIAN RAMOS NOS CUENTA SUS ANECDOTAS EN LA SAN MARTIN
19:47 CHRISTIAN RAMOS Y LA HISTORIA DE COMO LLEGO A ALIANZA LIMA Y LA FINAL QUE PERDIO EN 2011 ANTE EL AURICH
24:32 CHRISTIAN RAMOS NOS CUENTA SOBRE SU LLEGADA AL AURICH Y EL ARRIBO DE MOSQUERA
28:39 CHRISTIAN RAMOS Y COMO SE DIO SU PRIMERA SALIDA AL EXTRANJERO EN ARGENTINA
31:01 CHRISTIAN RAMOS NOS HABLA SOBRE SU LLEGADA A EMELEC Y LO BIEN QUE LE FUE
41:33 CHRISTIAN RAMOS NOS CUENTA ACERCA DE SU ETAPA EN MEXICO EN LOS TIBURONES DE VERACRUZ
46:04 CHRISTIAN RAMOS DICE QUE JEFFERSON FARFAN PAGA PARA QUE SOLO SALGA SU GOL ANTE NUEVA ZELANDA
50:32 CHRISTIAN RAMOS NOS HABLA ACERCA DEL MUNDIAL DE RUSIA 2018 Y TODO LO QUE VIVIÓ
52:38 CHRISTIAN RAMOS Y SUS ANECDOTAS CUANDO ESTUVO EN ARABIA
54:19 CHRISTIAN RAMOS NOS CUENTA ACERCA DE LA CULTURA EN ARABIA
59:29 CHRISTIAN RAMOS Y LA DURA FRASE EN CONTRA DE CRISTAL QUE LE TRAJO TANTOS PROBLEMAS
01:06:56 CHRISTIAN RAMOS Y SU ETAPA EN EL SPORT BOYS DEL CALLAO
01:14:54 CHRISTIAN RAMOS Y LA VEZ QUE SE ENFRENTO A MBAPPE: QUE BUENO QUE SE FUE PARA EL LADO DEL MUDO EN EL MUNDIAL
01:18:25 PREGUNTAS PICANTES
