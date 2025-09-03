GRABADO el 03-09-2025

KATE CANDELA: No recibió pago de Son Tentación, regalías, su fuerte accidente y más cafeconlachevez

Kate Candela lo contó todo en Café con la Chevez: sus inicios en Son Tentación, la falta de pago en su indemnización al salir de la orquesta, ¿Yahaira Plasencia cobraba sus regalías? También reveló que Pamela Franco faltó a un acuerdo entre amigas y mucho más. No te pierdas este café con harto chimi chimi.



00:00:53:15 MÁS ADELANTE

00:02:10:05 INTRO DEL PROGRAMA

00:09:10:23 KATE CANDELA Y LA INDEMNIZACIÓN QUE NO LE DIERON POR ESTAR EN SON TENTACIÓN

00:14:27:01 ¿OTRA SALSERA COBRA SUS REGALÍAS? KATE CANDELA CUENTA SU VERDAD

00:19:32:18 KATE CANDELA Y LOS VIDEOSALUDOS EN PANDEMIA: EL MÉTODO PARA SOBREVIVIR A LAS DEUDAS

00:29:53:11 KATE CANDELA Y PAMELA FRANCO: ¿NOVIA DE 'CUEVITA' NO CUMPLIÓ CON SU PALABRA?

00:33:32:07 EN POCAS PALABRAS

00:47:12:23 CAFÉS CARGADOS

00:48:51:06 LA VEZ QUE KATE CANDELA LUCHÓ POR SU VIDA



katecandela sontentacion yahairaplasencia trome cafeconlachevez entrevista podcast







