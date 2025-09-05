GRABADO el 05-09-2025

Perú 0-3 Uruguay EN VIVO por Eliminatorias 2026: REACCIONES Y ANÁLISIS

Perú vs Uruguay EN VIVO EN DIRECTO protagonizan uno de los choques más atractivos de la fecha por la urgencia de la Blanquirroja de conseguir un resultado positivo, pensando en el repechaje y de la Celeste por asegurar la clasificación ante su hinchada en el estadio Centenario Montevideo. Sigue cada detalle del partido en Trome Deportes.



peruvsuruguay futbol eliminatorias noticias peru



Canal oficial del diario Trome de Lima, Perú.



Suscríbete: https://bit.ly/2m0W5Yj



Sitio web: https://trome.pe/



TAMBIÉN SÍGUENOS EN:

Facebook: https://www.facebook.com/Tromepe/

Twitter: https://twitter.com/tromepe

Instagram: https://www.instagram.com/tromeoficial/

TikTok: https://www.tiktok.com/tromepe

Desde Trome Perú

La Sombra Ramos recordó su olvidado gol a Nueva Zelanda y acusó a la Foquita lafedecuto.

KATE CANDELA revela problemas para percibir sus REGALÍAS: Es un dolor de cabeza.

Javier Santagadea echa a Jorge Benavides cafeconlachevez trome.

Rodrigo Cuba revela en lafedecuto : Ya no vivo solo del fútbol trome.

CHRISTIAN RAMOS: Su queja con la Foquita, las broncas de Arley, Rusia 2018 y más lafedecuto.

KATE CANDELA revela por qué se alejó de YAHAIRA PLASENCIA cafeconlachevez trome.

Rodrigo 'Gato' Cuba: Yo era hincha número 1 de Waldir Sáenz trome lafedecuto.

Perú 0-3 Uruguay EN VIVO por Eliminatorias 2026: REACCIONES Y ANÁLISIS.

¡CHRISTIAN RAMOS llega con harto aguadito! VIERNES 6PM lafedecuto trome.

INFECCIONES RESPIRATORIAS: Cómo prevenirlas y cuidarnos EN VIVO Doctor Trome .

MARTÍN VIZCARRA: Poder Judicial ordena EXCARCELACIÓN del expresidente trome noticias peru.

¡ALEJANDRO TOLEDO suma otra condena! Lo sentencian a 13 años y 4 meses de prisión por CASO ECOTEVA.

Leonardo Zetro Purba: ¿Qué se sabe del asesinato del diplomático indonesio en Perú? Trome.

KATE CANDELA: No recibió pago de Son Tentación, regalías, su fuerte accidente y más cafeconlachevez.

EN VIVO: PODER JUDICIAL dicta sentencia a ALEJANDRO TOLEDO por CASO ECOTEVA.

Además hoy día 09 de Setiembre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS Trome Perú

Todos los videos desde Trome Perú en Youtube.