GRABADO el 04-09-2025

¡ALEJANDRO TOLEDO suma otra condena! Lo sentencian a 13 años y 4 meses de prisión por CASO ECOTEVA

¡LO ÚLTIMO! Alejandro Toledo suma otra condena. El Poder Judicial lo sentenció a 13 años y 4 meses de prisión por el caso Ecoteva, donde se le responsabiliza de usar dinero ilícito para comprar lujosas propiedades en Lima.



Además hoy día 04 de Setiembre en el calendario del Perú.

