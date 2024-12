Mirtha Vásquez, extitular del Congreso (2021-2022), reiteró la existencia de un "espacio secreto" dentro del despacho de la Presidencia del Legislativo; señaló que este tema ya lo había comentado, con mucha sorpresa, con los cronistas parlamentarios, cuando asumió el cargo.



En entrevista con RPP, describió el lugar como el "departamento de soltero" y que los trabajadores le dijeron que era "el espacio privado del presidente del Legislativo". Precisó que tenía "sala, comedor, cocina" y hasta una "cama de masajes" y "copas de todo tipo de licor".



HABÍA UN JACUZZI



La exfuncionaria dijo también que le comentaron los trabajadores que, antes en el lugar "había un jacuzzi que se había retirado por problemas de filtraciones (...) Cuando yo llego ya no estaba ese jacuzzi y lo que había era una bañera normal en este lugar", sostuvo.



"Yo reclamaba que por qué no existía una guardería, por ejemplo, una presidenta del Congreso como yo, que llegaba con hijos pequeños, la primera pregunta era dónde está la guardería, no hay guardería, pero sí existía este tipo de espacios privados", agregó.

