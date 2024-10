El director de la Cámara Internacional de la Industria de Transporte, Martín Ojeda, se pronunció por el paro nacional convocado por varios gremios de transporte ante el aumento de los casos de extorsión y sicariato en el país.



"Una marcha pacifica debe ser la reunión de todos, sin intereses políticos, ni nada que esconder, no significa que el que no va a parar es un traidor, nos estamos peleando entre peruanos, pero estamos luchando por el Perú", dijo.



En otro momento señaló que llama la atención que el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, se haya reunido con transportistas que no acatarán el paro del día de mañana. "Son gremios vinculados al transporte colectivo y entre los puntos vistos fue el de que presten servicios por 10 años más sin restricciones", afirmó.



ANARQUÍA EN EL PAÍS



En su análisis, Ojeda criticó la situación actual del país, que, según él, se encuentra sumido en una anarquía provocada por las acciones del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, en el marco de la escasa efectividad de las medidas implementadas por el Gobierno para combatir la criminalidad

