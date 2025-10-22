Se viene: venganza de Keiko y nueva marcha Generación Z Pico a Pico con Mabel Cáceres
Hoy en Pico a pico:
- Se viene: venganza de Keiko y nueva marcha Generación Z
- Políticos apoyan terruqueo de Rospigliosi, amigos de Truko lo defienden
- Mientras tanto, el gobierno y la Policía no saben qué hacer
- Perú: tierra de nadie
EL FARSANTE DE PALACIO José Jerí y la gran mentira del presidente que busca el diálogo.
Loreto: Protestan ante desabastecimiento y muertes maternas.
Ayacucho: Vecinos de Cangallo protestan por más de un mes sin agua y cuestionan la falta de gestión.
Cusco: General Becerra desafía críticas por muertes en protestas y asegura La Policía nunca morirá".
¡LOS GRABARON! Frases discriminatorias de hombres en Tacna y Puno generan indignación.
Junín: Búsqueda de profesora desaparecida en el Vraem cumple nueve días sin resultados.
ADVIERTENCIA Presión social y movimiento juvenil podrían empujar la renuncia de Jerí,según analista.
¿NO ERA DELITO? "La mayoría de peruanos no se va a dejar engañar por Keiko", afirma Mabel Cáceres.
Arequipa: Gobernador de Arequipa se pronuncia sobre inicio de construcción de mina Tía María.
PASÓ EN EL PERÚ: General desafía críticas por muertes en protestas: La Policía no morirá nunca.
¡SILENCIO O BALAS! José Jerí decreta estado de emergencia y prohíbe marchas en Lima.
Cusco: Preocupación y desconfianza por conclusión de Aeropuerto de Chinchero tras cambio de gobierno.
¿CAMINO A SER VENEZUELA? Domingo Pérez afirma que está en peligro por amenazas de la clase política.
VIVEN CON MIEDO Joven de la generación Z denuncia reglaje por salir a protestar: "Tengo miedo".
