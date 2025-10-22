GRABADO el 22-10-2025

Hoy en Pico a pico:

- Se viene: venganza de Keiko y nueva marcha Generación Z

- Políticos apoyan terruqueo de Rospigliosi, amigos de Truko lo defienden

- Mientras tanto, el gobierno y la Policía no saben qué hacer

- Perú: tierra de nadie



Además hoy día 22 de Octubre en el calendario del Perú.

