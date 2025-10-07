GRABADO el 07-10-2025

Panorama noticioso en regiones del Perú

ENVIVO: En La Libertad, se inició la segunda fase de exploración petrolera frente a la costa, con fecha de culminación en 2026. En Cusco, concluyeron las obras de la planta para el suministro de gas domiciliario, mientras que en Arequipa todo está listo para el X Congreso Internacional de la Lengua Española (CILE), que reunirá a 260 académicos y ponentes internacionales. En Lambayeque, más de 7,600 personas aprovecharon la iniciativa Museos Abiertos para visitar gratuitamente los seis museos de la región. En Tumbes, el turismo nacional sigue en aumento, con visitantes que disfrutan de sus playas y del avistamiento de ballenas. Finalmente, en Áncash, se reportó un trágico accidente en Huari: una camioneta cayó a un abismo y una mujer perdió la vida.



