GRABADO el 24-10-2025

Más de 10 000 candidatos rumbo a las elecciones Tu decisión 2026

¿Sabías que más de 10 000 candidatos participarán en las Elecciones Generales 2026?

Conoce quiénes están habilitados, cómo se elegirán los candidatos y qué rol cumplirán los ciudadanos.

Un análisis clave rumbo al voto responsable.



El Perú entra en una nueva etapa electoral.

En este episodio de Tu decisión 2026, analizamos el escenario previo a las Elecciones Generales y Regionales, donde 39 organizaciones políticas entre partidos y alianzas se preparan para presentar a más de 10 000 candidatos en todo el país.



El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ha fijado el 23 de diciembre como la fecha límite para la presentación de fórmulas presidenciales y listas al Congreso y Parlamento Andino.



Junto a Jorge Valdivia, coordinador legal del JNE, y Álvaro Henzler, presidente de la Asociación Civil Transparencia, abordamos temas como:



Las elecciones primarias y el sistema de delegados.



La supervisión del financiamiento de los partidos políticos.



El perfil del elector peruano y la importancia del voto informado.



El rol de Transparencia y el JNE en la fiscalización del proceso.



Además, conocerás los requisitos y restricciones para postular y por qué la democracia depende del voto ciudadano.



Tu decisión 2026, el programa que te ayuda a elegir bien.

Disponible en todas las plataformas de TVPerú Noticias.



TuDecisión2026 Elecciones2026 JNE Transparencia Democracia PerúVota TVPerúNoticias EleccionesPeruanas Candidatos2026



