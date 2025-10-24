GRABADO el 24-10-2025

PNP desarticula red criminal en el Callao tras operativo de inteligencia

La Policía Nacional intervino a once personas durante un operativo en el asentamiento humano Centenario, en el Callao, como parte de las acciones para combatir el crimen organizado. Los detenidos serían integrantes de la banda Los Malditos de Centenario, vinculada a delitos como extorsión, sicariato y tráfico ilícito de drogas. UnidosPorLaSeguridad EstadoDeEmergencia



