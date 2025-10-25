GRABADO el 25-10-2025

Ministro de Justicia: es hora de reforzar el principio de autoridad en los penales

El ministro de Justicia, Walter Martínez, informó sobre las nuevas medidas implementadas en el penal Ancón I tras el traslado de internos de alta peligrosidad a un nuevo pabellón.



Explicó que el régimen será más estricto: los reclusos solo podrán salir al patio dos horas al día, recibir visitas cada quince días y tendrán restricciones de desplazamiento. Hay un apagón eléctrico total. Es hora de reforzar el principio de autoridad en los penales, afirmó. UnidosPorLaSeguridad EstadoDeEmergencia



¡Suscríbete para más contenido exclusivo!



Sintonízanos en:

- Televisión Digital Terrestre (TDT): C7.3

- Movistar TV: C31 SD / 731 HD

- Claro TV: C14 SD / 514 HD

- Best Cable: C92

- Star Globalcom: C12"



En TVPerú Noticias, el canal de todos los peruanos, te damos información actualizada sobre Perú, Latinoamérica y el mundo, incluyendo noticias nacionales, deportivas, culturales, económicas, tecnológicas y cobertura de actividades oficiales del presidente José Jerí Oré del premier Eduardo Arana y demás ministerios. Transmitimos programas en vivo a través de streaming y somos el canal informativo del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP). TVPerúNoticias



Síguenos aquí: https://www.youtube.com/tvperunoticias



¡Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales para mantenerte siempre informado! Estar informados NosUne.



Sitio Web https://www.tvperu.gob.pe/noticias

Facebook https://www.facebook.com/noticias.tvperu

Twitter https://twitter.com/noticiastvperu

Instagram https://www.instagram.com/tvperunoticias/

Tiktok https://www.tiktok.com/tvperu.noticias



TVPerú Noticias, canal 7.3, fue lanzado el 3 de noviembre de 2013 a través de la televisión digital terrestre (TDT), como parte del múltiplex de TV Perú. Ofrecemos noticiarios locales, nacionales y mundiales, siendo el canal de televisión abierta peruano dedicado exclusivamente a las noticias.



NOTICIAS, PERÚ, INFORMACIÓN, CANAL 7, TVPERÚ NOTICIAS, TVPERU, NOTICIAS, NOTICIAS HOY, NOTICIAS PERÚ HOY, NOTICIAS PERÚ, NOTICIAS PERÚ, TELEVISIÓN PERUANA, PERÚ, PERUANOS EN EL EXTRANJERO, LIMA Y CALLAO, NOTICIAS PERUANAS, NOTICIAS EN VIVO, NOTICIAS PERUANAS EN VIVO, NOTICIAS DEL PERÚ Y EL MUNDO, STREAMING PERÚ, NOTICIAS STREAMING, PODCAST PERÚ, PODCAST PERUANOS, NOTICIAS MATINAL, ALIADOS POR LA SEGURIDAD, NOTICIAS AHORA, NOTICIAS MAÑANA, NOTICIAS TARDE, NOTICIAS NOCHE, DEPORTE EXPRESS, GEOMUNDO, FUTBOL, EN PARED, DIÁLOGO ABIERTO, TODO FÚTBOL, AL CIERRE, PRESIDENTE JOSÉ JERÍ, POLÍTICA, PERÚ, PERUANOS, NOTICIAS DE PERÚ, INFORMACIÓN PERÚ, CONGRESO PERUANO, INSEGURIDAD PERÚ, ÚLTIMAS NOTICIAS, NOTICIAS DE HOY, NOTICIAS EN VIVO, NOTICIAS EN VIVO PERÚ, PREMIER, CONSEJO DE MINISTROS, CORREDOR MORADO, LLUVIAS EN PERÚ, LLUVIAS TORRENCIALES, LLUVIAS TORRENCIALES EN PERÚ, SUSPENDEN CORREDOR MORADO, JNJ, JNJ INFORME, CONGRESO JNJ, LIGA 1, MIGUEL GRAU SEMINARIO, COMBATE ANGAMOS, COMBATE DE ANGAMOS

Desde TVPerú Noticias

TVPerú Noticias EN VIVO: Noticias mediodía, sábado 25 de octubre del 2025.

Cajamarca: intensas lluvias convierten calles de Cajabamba en pequeños riachuelos.

TVPerú Noticias EN VIVO: Noticias mañana, sábado 25 de octubre del 2025.

Premier Álvarez: el primer pilar del Gobierno es la lucha contra la criminalidad.

EN VIVO TVPerú Norte: el noticiero de la macrorregión norte hoy 25 de octubre del 2025.

TVPerú Sur EN VIVO Noticias desde el sur del Perú 25 de octubre del 2025.

TVPerú Noticias EN VIVO: "Habla Perú", sábado 25 de octubre del 2025.

Ministro de Justicia: es hora de reforzar el principio de autoridad en los penales.

Incendio en el centro de Lima: bomberos combaten fuego en inmueble del jr. Junín.

Presidente Jerí lidera traslado de internos de alta peligrosidad al nuevo pabellón en Ancón I.

Presidente Jerí reafirma compromiso con la seguridad y anuncia patrullajes diarios.

"Diálogo abierto": programa completo del 24 de octubre del 2025.

"Estado de emergencia Lima - Callao": reporte hoy, viernes 24 de octubre del 2025.

PNP desarticula red criminal en el Callao tras operativo de inteligencia.

TVPerú Noticias EN VIVO: Noticias noche, viernes 24 de octubre del 2025.

Además hoy día 26 de Octubre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS TVPerú Noticias

Todos los videos desde TVPerú Noticias en Youtube.