GRABADO el 24-10-2025

Presidente Jerí reafirma compromiso con la seguridad y anuncia patrullajes diarios

El presidente José Jerí Oré informó que, durante el estado de emergencia, encabezará patrullajes junto a autoridades locales y efectivos policiales cada madrugada.



Esta medida reafirma el compromiso del Gobierno del Perú con la recuperación del orden y la confianza ciudadana. UnidosPorLaSeguridad EstadoDeEmergencia



TVPerú Noticias, canal 7.3, fue lanzado el 3 de noviembre de 2013 a través de la televisión digital terrestre (TDT), como parte del múltiplex de TVPerú. Ofrecemos noticiarios locales, nacionales y mundiales, siendo el canal de televisión abierta peruano dedicado exclusivamente a las noticias.



