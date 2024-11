El norte del Perú enfrenta una grave crisis hídrica que ha afectado severamente la agricultura, en especial en la región Piura, donde los cultivos de mango, plátano y cacao están en riesgo. Según Arnulfo Adrianzén, presidente de la Junta de Usuarios del Alto Piura, las pérdidas agrícolas alcanzan los 300 millones de soles y podrían triplicarse si no se toman medidas urgentes. “No hay vida aquí, prácticamente no hay vida”, declaró un agricultor afectado.



Ante la situación, el Gobierno ha declarado en emergencia a 55 distritos en esta zona y ha prometido implementar 80 pozos: 40 para equipar, 20 para mantenimiento y 20 para perforar. Sin embargo, hasta la fecha solo se han completado cinco pozos, lo que genera indignación entre los productores. Adrianzén criticó la falta de personal y recursos asignados, señalando que “Agro Rural solo ha enviado a un ingeniero para atender toda la región, sin siquiera equiparlo con lo necesario”.



El ministro de Agricultura, Ángel Manero, ha llamado al optimismo y se basa en un conocimiento empírico al asegurar que las lluvias llegarán pronto. Sin embargo, esta posición ha sido cuestionada por los agricultores y expertos, quienes destacan que las proyecciones del Senamhi indican escasez de lluvias hasta diciembre. “Lo que pedimos al ministro es acción inmediata: equipar los pozos prometidos y mantener los existentes para salvar la agricultura”, enfatizó Adrianzén.



PIDEN INTERVENCIÓN DEL GOBIERNO



La falta de agua no solo amenaza la producción agrícola en la región Piura, sino también la subsistencia de las familias rurales. Con una población desesperada, las soluciones técnicas y recursos prometidos por el Gobierno deben materializarse rápidamente para mitigar el impacto de esta severa sequía, una de las más críticas en los últimos años que registra esta zona del país.





Ingresa a http://ptv.pe/428054 para más información



Emitido en el programa 24 Horas Edición Central de Panamericana Televisión el 19/11/2024



Más información del Perú y el mundo en panamericana.pe

Noticias adicionales en 24 Horas

Hallan muerto a policía acusado de feminicidio: geolocalización de su celular ayudó a ubicarlo

2024 EN 24 HORAS EN VIVO - PROGRAMA COMPLETO: MARTES 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024

Trasladan a la Morgue de Lima cadáver de principal sospechoso del crimen de Sheyla Cóndor (2/2)

Dictan 36 meses de prisión preventiva contra Nicanor Boluarte por el caso Los Waykis en la Sombra

Dirandro decomisó más de 133 toneladas de droga en lo que va del año

Ángel Delgado: "Fuga de Nicanor complica políticamente a la presidenta Dina Boluarte"

¡Junta de Usuarios del Alto Piura exige acción inmediata al ministro Ángel Manero! 🌱🚰

Caos en Migraciones: denuncian dificultades para obtener citas para pasaportes en Lima y provincias

Rosario Sasieta a Boluarte por caso Sheyla Cóndor: Vete, no estás ayudando en el tema de las mujeres

¿Dónde está Nicanor Boluarte? Hermano de la presidenta continúa con paradero desconocido

Caso Sheyla Cóndor: familia teme el fin de las investigaciones tras muerte de Darwin Condori

Agustín Lozano en libertad: anulan prisión preliminar contra presidente de la FPF

Julio Rodríguez: “Nicanor está fugado hace dos audiencias y representa un peligro para el proceso”

Tarma: familiares y amigos dieron el último adiós a Sheyla Cóndor

Caso Sheyla Cóndor: advierten irregularidades en levantamiento de cuerpo de Darwin Condori

Además hoy día 20 de Noviembre en el calendario del Perú.

Más videos de 24 Horas

Todos los videos desde el canal 24 Horas en Youtube.