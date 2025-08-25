SANTIVÁÑEZ vuelve, VIZCARRA encerrado y ESPINOZA hincha de ALIANZA Arde Troya con JULIANA OXENFORD
Bienvenidos a ARDE TROYA, el programa que no descansa!
Hoy tenemos:
- Juan José Santiváñez regresa como ministro (porque al parecer en Palacio creen en el reciclaje ).
- Martín Vizcarra finalmente fue trasladado al penal de Ancón II .
- Darwin Espinoza amenaza con seguir yendo a partidos de Alianza Lima (¡qué miedo!).
- Mientras tanto, Alejandro Soto debe pagar casi medio millón por un caso de estafa, y Richard Arce nos ayuda a descifrar este circo político .
00:00 Presentación
03:40 Juan José Santiváñez regresa al poder
15:42 Vladimir Cerrón sobre Santiváñez
26:30 Cambios en el gabinete de Eduardo Arana
32:20 ¿Qué dijo Darwin Espinoza?
34:35 Entrevista a Richard Arce
01:10:56 Despedida
