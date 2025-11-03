GRABADO el 03-11-2025

Renuncia trabajador involucrado en uso de cámara del Congreso durante mitin de Keiko Fujimori

El Congreso de la República de Perú oficializó la renuncia del trabajador involucrado en el supuesto uso no autorizado de una cámara del Parlamento, durante un acto político de la candidata presidencial Keiko Fujimori.

Este hecho se conoció después de que imágenes difundidas en redes sociales por Sol TV donde se muestra la presencia de una cámara propiedad del Legislativo en un mitin de la lideresa de Fuerza Popular, que realizó en su lanzamiento como aspirante presidencial para las elecciones 2026.

Proceso administrativo

A través de un comunicado de la Oficialía Mayor el 2 de noviembre, se confirmó que el servidor implicado presentó su carta de renuncia el último 1 de noviembre, un día después de que se solicitara la apertura del proceso administrativo en su contra.

Normas prohíben uso de bienes del Congreso

El Congreso recalcó que el uso de cualquier bien institucional fuera del marco de las actividades parlamentarias queda prohibido y detalló que toda disposición para el uso de bienes del Congreso se efectúa únicamente para actividades parlamentarias.

Las normas internas del Congreso, a través de su Reglamento Interno de Trabajo, impiden expresamente la utilización de recursos materiales y tecnológicos para fines ajenos a la labor legislativa. El comunicado subrayó que "el uso de los bienes del Congreso y de los bienes públicos en general está totalmente prohibido para actividades privadas de cualquier índole".

Presidente del Congreso se pronuncia

A través de su cuenta de X, el presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, se pronunció sobre el caso y posteó el comunicado del Parlamento sobre el proceso sancionador que iniciaron contra el colaborador, acompañado del siguiente mensaje, "Un trabajador cometió una falta, de inmediato se le inició proceso sancionador. Ya renunció".

Desde 24 Horas

24 HORAS MEDIODÍA EN VIVO - PROGRAMA COMPLETO LUNES 3 DE NOVIEMBRE DEL 2025.

Denuncian asesinatos de perros con balines en condominio de Chorrillos shorts.

Juan Manuel Vargas y 'El Puma' Carranza postularían al Congreso por Somos Perú shorts.

Comisión de Ética evaluará hoy denuncia contra Lucinda Vásquez por uso indebido de personal.

Renuncia trabajador involucrado en uso de cámara del Congreso durante mitin de Keiko Fujimori.

Mininter creará división de investigación de extorsiones: será liderado por Víctor Revoredo.

Trabajador de grifo es asesinado tras defender a sus compañeros de motociclistas.

José Jerí asume mando de FF.AA. y PNP.

Amazonas: Trasladan toda una casa a otra zona por herencia.

Áncash: Queman 2 patrullas policiales tras operativos.

Vladimir Cerrón anunció desde la clandestinidad su precandidatura a la presidencia.

Delincuentes disfrazados de policías secuestran a trabajadores de minera en Pasco.

Presunto robacasas hiere a policías en Santa Anita durante una persecución.

Paro de transportistas en Callao: así se desarrolla la protesta ante ola de extorsiones y sicariato.

Se registra un violento robo a un grifo de SMP en horas de la madrugada.

Además hoy día 04 de Noviembre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS

24 Horas

video

24 HORAS MEDIODÍA EN VIVO - PROGRAMA COMPLETO LUNES 3 DE NOVIEMBRE DEL 2025

video

Denuncian asesinatos de perros con balines en condominio de Chorrillos shorts

video

Juan Manuel Vargas y 'El Puma' Carranza postularían al Congreso por Somos Perú shorts

video

Comisión de Ética evaluará hoy denuncia contra Lucinda Vásquez por uso indebido de personal

video

Renuncia trabajador involucrado en uso de cámara del Congreso durante mitin de Keiko Fujimori

video

Mininter creará división de investigación de extorsiones: será liderado por Víctor Revoredo

video

Trabajador de grifo es asesinado tras defender a sus compañeros de motociclistas

video

José Jerí asume mando de FF.AA. y PNP

video

Amazonas: Trasladan toda una casa a otra zona por herencia

video

Áncash: Queman 2 patrullas policiales tras operativos

video

Vladimir Cerrón anunció desde la clandestinidad su precandidatura a la presidencia

video

Delincuentes disfrazados de policías secuestran a trabajadores de minera en Pasco

video

Presunto robacasas hiere a policías en Santa Anita durante una persecución

video

Paro de transportistas en Callao: así se desarrolla la protesta ante ola de extorsiones y sicariato

video

Se registra un violento robo a un grifo de SMP en horas de la madrugada

Todos los videos desde 24 Horas en Youtube.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Día Mundial del Caramelo

Día Mundial del Caramelo

Nacimiento del escritor Ciro Alegría

Nacimiento del escritor Ciro Alegría

Nacimiento del héroe nacional Francisco Bolognesi

Nacimiento del héroe nacional Francisco Bolognesi

Inicio de la rebelión de Túpac Amaru II

Inicio de la rebelión de Túpac Amaru II

Creación de la provincia de Sullana (Piura)

Creación de la provincia de Sullana (Piura)

Día del Soldado

Día del Soldado

DePeru.com

Gracias por tu visita. Hoy es martes, 04 de noviembre de 2025 y tenemos para ti:

17º Lima
3.38
¿Sabías?

Tenemos miles de temas

Sobre historia, ciencias, arte, deportes y muchos directorios para entender mejor nuestro Perú y el mundo.

Buscar
Agregar negocios a nuestro Directorio gratuito.

Contáctanos

Solo Mensajes

WhatsApp: 980 552 044

informes@deperu.com | prensa@deperu.com

© 2002-2025, 23 años contigo