CONGRESISTAS DEFIENDEN DISTRITO DE SANTA ROSA COMO TERRITORIO PERUANO
Latina Noticias tiene lo que debes saber del Perú, Latinoamérica y el mundo las 24 horas del día con nuestra señal en vivo (streaming).
Latina Televisión (también conocida como Latina TV o Latina) es un canal peruano de señal abierta que busca llevar a la audiencia nacional e internacional contenidos de amplia variedad a través de formatos que entretengan y sean de provecho para todos los miembros de la familia. Emitimos señal desde 1983.
VELAN A MIGUEL URIBE TURBAY EN EL CONGRESO COLOMBIANO.
Prometía ganancias, estafó y fugó con millones de soles: ¿Cómo identificar a los falsos 'traders'?.
LATINA EDICIÓN MATINAL - SÁBADO 9 DE AGOSTO DEL 2025.
Peruanos y colombianos opinan sobre bandera izada en Santa Rosa: "Es una 'sinvergüenzura'".
LATINA NOTICIAS: EDICIÓN MEDIODÍA - LUNES 11 DE AGOSTO DEL 2025.
Cayeron Bombón, Burbuja y Bellota: El fin de 'Las Poderosas Colochas'.
Secretario personal del papa León XIV visita el Perú: "Chiclayo es famoso en todo el mundo".
FALLECE MIGUEL URIBE TURBAY TRAS MESES EN ESTADO CRÍTICO.
MINISTRO DE TRANSPORTES SOBRE TREN LIMA-CHOSICA: "RESPETEMOS LOS PROCEDIMIENTOS".
Molestia de vecinos de Santa Rosa por bandera colombiana izada en territorio peruano..
JUICIO ORAL CONTRA EXPRESIDENTE PEDRO CASTILLO.
Mujer muere por balazo en la cabeza y sospechan de su pareja: Videos, denuncias previas y más.
Tres policías detenidos por abuso de autoridad: Agredieron a dos mujeres durante desalojo.
Bus cayó por un abismo, trágico accidente en la selva de Puno. Reportaron 10 fallecidos y 38 heridos.
