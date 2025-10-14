"CONMEBOL ESTÁ PREOCUPADA" ¿Cambiará la sede de la final de Copa Libertadores? FCCRPP
Marcel Rizzo, periodista de Diario Estado de Brasil, indicó que en cerca de 10 días se confirmaría la decisión de Conmebol sobre la sede de la final de la Copa Libertadores. ¿Se mantendrá en Lima?
Somos el canal oficial en YouTube de RPP, confianza y credibilidad por todos los medios.
¡MANTENTE INFORMADO! ¡SUSCRÍBETE A RPP!: https://www.youtube.com/RPPNoticias
Escucha RPP Radio en vivo aquí: https://rpp.pe/audio
Noticias 24/7 en: https://rpp.pe
¡Regístrate en el club de los verdaderos hinchas y gana entradas a partidos y más premios!
https://clubfcc.com
Síguenos en redes sociales:
Facebook / rppnoticias
Instagram / rppnoticias
WhatsApp https://www.whatsapp.com/channel/0029...
X (Twitter) https://x.com/RPPNoticias
TikTok / rppnoticias
Threads https://threads.net/rppnoticias
Desde RPP Noticias
ENVIVO ¿ADVÍNCULA REFORZARÁ ALIANZA LIMA EN EL 2026? 3ENCANCHA.
¡La federación busca un técnico A1! ¿Quién aceptará dirigir a Perú? SEGMENTO TocoYMeVoy.
ENVIVO FÚTBOL COMO CANCHA 14/10/2025 FCCRPP.
"CONMEBOL ESTÁ PREOCUPADA" ¿Cambiará la sede de la final de Copa Libertadores? FCCRPP.
¿Cristal tiene COMPLICADA la CLASIFICACIÓN a Libertadores 2026? FCCRPP.
Arequipa: libros virreinales en el X Congreso Internacional de la Lengua Española ENCENDIDOSRPP.
ENVIVO VAMOS AL VAR VamosAlVar 14/10/25.
EN VIVO PRUEBA DE FUEGO 14/10/2025 PDFRPP.
ENVIVO LAS NOTICIAS 14/10/25 NOTICIASRPP.
ENVIVO LAS COSAS COMO SON 14/10/2025 LASCOSASRPP.
ENVIVO CONEXIÓN 14/10/25 CONEXIONRPP.
ENVIVO NEGOCIOS 360 14/10/2025 NEGOCIOSRPP.
ENVIVO LA ROTATIVA DEL AIRE 14/10/2025 ROTATIVARPP.
ENVIVO NATALIE VERTIZ ASISTIRÁ AL DESFILE DE VICTORIA'S SECRET EN NEW YORK MuchaModa.
¿QUÉ DE CIERTO ES EL INTERÉS DE NAPOLI POR CÉSAR INGA? SEGMENTO TocoYMeVoy.
Además hoy día 14 de Octubre en el calendario del Perú.
RPP Noticias
Todos los videos desde RPP Noticias en Youtube.