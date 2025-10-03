GRABADO el 03-10-2025

PERÚ ELECTORAL: Más de 100 mil peruanos beneficiados con nueva Oficina Desconcentrada de Pasco

¡La democracia no se detiene! En esta edición de Perú Electoral te contamos:

Más de 100 mil ciudadanos serán beneficiados con la nueva Oficina Desconcentrada de Pasco.
Desde Cajamarca, Ninabamba eligió a sus nuevas autoridades .
Inician actividades los 31 Jurados Electorales Especiales rumbo a las Elecciones Generales 2026.
En nuestro segmento Tu voto hace la diferencia explicamos qué es un Jurado Electoral Especial, ahora también en lengua awajún .
Conoce cómo el JNE busca garantizar la representación efectiva de más de 6 millones de personas indígenas en nuestro país.

PerúElectoral JNETV Democracia Pasco Cajamarca Elecciones2026 EMC2025

Desde Jurado Nacional de Elecciones

Envivo Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el JNE y la Cámara de Comercio de Lima.

La previa a las primarias.

¡Recorremos Gamarra!.

EN VIVO JNE Noticias al Día, 3 de octubre de 2025.

ENVIVO Elige2026.

EN VIVO JNE Noticias al Día, 2 de octubre de 2025.

¿Cuántas autoridades están afiliadas a un partido inscrito para las EleccionesGenerales?.

Un fiscalizador por mesa de sufragio La meta del JNE para las Elecciones2026.

Fechas clave de octubre rumbo a las Elecciones Generales 2026 .

Partidos pueden filtrar candidatos todo el año con la Ventanilla Única del JNE .

JNE solicita S/ 372 millones adicionales para asegurar Elecciones2026.

JNE advierte que faltan S/ 372 millones adicionales para garantizar elecciones 2026 .

EN VIVO JNE Noticias al Día, 1 de octubre de 2025.

Además hoy día 04 de Octubre en el calendario del Perú.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Semana Mundial del Espacio

Día Interamericano del Agua

Carrera Internacional de Balsas por el Río Amazonas

Día Internacional del Cuidador de Animales Silvestres

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

Día Mundial de los Animales

