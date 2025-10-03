GRABADO el 03-10-2025

PERÚ ELECTORAL: Más de 100 mil peruanos beneficiados con nueva Oficina Desconcentrada de Pasco

¡La democracia no se detiene! En esta edición de Perú Electoral te contamos:



Más de 100 mil ciudadanos serán beneficiados con la nueva Oficina Desconcentrada de Pasco.

Desde Cajamarca, Ninabamba eligió a sus nuevas autoridades .

Inician actividades los 31 Jurados Electorales Especiales rumbo a las Elecciones Generales 2026.

En nuestro segmento Tu voto hace la diferencia explicamos qué es un Jurado Electoral Especial, ahora también en lengua awajún .

Conoce cómo el JNE busca garantizar la representación efectiva de más de 6 millones de personas indígenas en nuestro país.



Síguelo en vivo a través de JNE TV y nuestras plataformas digitales.



Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el JNE y la Cámara de Comercio de Lima.

