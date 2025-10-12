FABIO GRUBER declaró acerca de su situación con la SELECCIÓN PERUANA Líbero
Fabio Gruber, el talentoso defensor central del FC Núremberg y promesa de la selección peruana , compartió sus pensamientos sobre ser convocado por Manuel Barreto. Con sinceridad y sin reservas, habló sobre la emoción y el honor de representar a su país.
Desde Líbero
