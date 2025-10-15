GRABADO el 15-10-2025

ARGENTINA COLOMBIA: dónde y a qué hora ver por el Mundial Sub 20 Líbero

Argentina se mide ante Colombia por las semifinales del Mundial Sub-20 de Chile. 'La Albiceleste' va en busca de meterse en la final de la Copa del Mundo de la categoría, pero al frente tendrá un difícil rival.



Enlaces Útiles

Suscríbete: http://bit.ly/2Og5ju6

Más noticias: https://libero.pe/

Facebook: http://bit.ly/38i9NcH

Twitter: http://bit.ly/31Hig6D

Instagram: http://bit.ly/2ScLWFQ

Desde Líbero

Alianza Lima tomó postura ante el millonario monto por Luis Advíncula Líbero.

HINCHAS DE UNIVERSITARIO ASISTIERON A PROTESTAS Líbero.

Cristal vs Universitario confirmado, posibilidad del TRI y el fichaje que prepara Alianza Líbero.

Jugador EXTRANJERO reforzará las filas BLANQUIAZULES todo el 2026 Líbero.

ALIANZA LIMA va por el FICHAJE de jugador de SPORTING CRISTAL para el 2026 Líbero.

¿En el Monumental? CONMBEOL confirmó sede de la FINAL de la COPA LIBERTADORES 2025 Líbero.

¡VIRAL! Jairo Concha llegó hasta la Juventus de Italia con famosa frase Líbero.

ARGENTINA COLOMBIA: dónde y a qué hora ver por el Mundial Sub 20 Líbero.

BOCA JUNIORS pide 1.5 MILLONES POR ADVÍNCULA ¿PELIGRA EL CRISTAL VS UNIVERSITARIO? Líbero.

Histórico jugador de BOCA JUNIORS anuncia su salida y crea expectativas en el Perú Líbero.

ALIANZA LIMA deberá soltar una cifra millonaria si desea contar con Luis Advíncula Líbero.

¿Quieres que el banco te diga SÍ sin pensarlo dos veces? Líbero.

SPORTING CRISTAL VS UNIVERSITARIO no se jugaría en el ESTADIO NACIONAL Líbero.

LESIONADO: Universitario sufre una baja sensible DE cara a la RECTA FINAL Líbero.

SE SUSPENDIÓ el Sporting Cristal vs Universitario CUSCO le dejó el camino LIBRE A LA 'U'I Líbero.

Además hoy día 16 de Octubre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS Líbero

Todos los videos desde Líbero en Youtube.