GRABADO el 08-08-2025

Un menor de edad intervenido por presunto delito de extorsión

Efectivos policiales de la DEPINCRI este de El Porvenir, desarticularon la presunta banda criminal denominada, los terribles de alto Trujillo. Esta organización habría estado involucrada en el presunto delito de extorsión en agravio de una ciudadana.



Durante la intervención realizada en un inmueble que funcionaba como botica en el distrito de Florencia de Mora, se detuvo a un menor de edad y a una mujer identificada como Rosalyn Julca Quispe. Asimismo, en El Porvenir se intervino a Max Antony Villegas Marcelo quien presuntamente estaría involucrado junto a estas otras dos personas en esta extorsión.



En el operativo también se incautó dos cartuchos de emulsión, dos mototaxis y tres celulares.



Los detenidos juntos a os vehículos y objetos incautados fueron conducidos hasta la dependencia policial de la DEPINCRI este.



Además, todos los involucrados permanecerán en la carceleta mientras son investigados por el presunto delito contra la seguridad pública y suministro de materiales peligrosos.



La Policía Nacional y representantes del Ministerio Público de El Porvenir llevan a cargo este caso.



