Barristas lanzan bombarda en estación del Metro y hieren a trabajador en VMT LR
Universitario y Alianza Lima protagonizan un nuevo episodio de violencia en las calles de Lima, horas antes del clásico por el Torneo Clausura. Enfrentamientos entre presuntos barristas de ambos equipos desataron el caos en distritos como Villa María del Triunfo, donde una bombarda impactó en la estación de la Línea 1 del Metro, dejando herido a un agente de seguridad y provocando pánico entre los pasajeros.
universitario alianzalima enfrentamiento heridos limaperu
