GRABADO el 25-08-2025

Barristas lanzan bombarda en estación del Metro y hieren a trabajador en VMT LR

Universitario y Alianza Lima protagonizan un nuevo episodio de violencia en las calles de Lima, horas antes del clásico por el Torneo Clausura. Enfrentamientos entre presuntos barristas de ambos equipos desataron el caos en distritos como Villa María del Triunfo, donde una bombarda impactó en la estación de la Línea 1 del Metro, dejando herido a un agente de seguridad y provocando pánico entre los pasajeros.

universitario alianzalima enfrentamiento heridos limaperu

LaRepública

¡DECISIÓN CRUCIAL! Nuevo retiro AFP 2025: ¿septiembre será el mes clave? HLR.

¡ADVIERTE EL INPE! Betssy Chávez podría MORIR en 3 días HLR.

Así luce segundo lote de trenes de López Aliaga EnVivoLR.

Barristas lanzan bombarda en estación del Metro y hieren a trabajador en VMT LR.

ARDE TROYA con JULIANA OXENFORD PROGRAMA del 26/08/25 La República - LR.

SIN GUION con ROSA MARÍA PALACIOS PROGRAMA del 26/08/25 La República - LR.

DEL HECHO AL DICHO con JAIME CHINCHA PROGRAMA del 26/08/25 La República - LR.

Claudia Sheinbaum en la Mañanera de HOY, 25 de agosto de 2025 EnDirectoLR.

EL CARIBE ofrece su territorio a EE.UU. para operaciones contra VENEZUELA LR.

ESPAÑA en LLAMAS: 350.000 HECTÁREAS y POLÍTICOS en SILENCIO NewsLR IncendiosForestales España.

Universitario de 18 años es ASESINDO tras discusión de tránsito en VES LR.

¡HISTÓRICO! Bar Queirolo ahora se llama El Emblemático Q por orden de Indecopi HLR.

JUAN JOSÉ SANTIVÁÑEZ retorna como MINISTRO DE JUSTICIA Del Hecho Al Dicho con JAIME CHINCHA.

TRUMP no está JUGANDO, amenaza MARÍA CORINA MACHADO a MADURO tras envío de BUQUES de GUERRA LR.

La línea La 50 de SJL anunció que lanzará una nueva tarifa de S/1 durante un mes shorts lr.

Además hoy día 26 de Agosto en el calendario del Perú.

