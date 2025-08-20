GRABADO el 20-08-2025

ENVIVO Hoy en JNEalDía: El ROP declara improcedente dos tachas contra la alianza Fuerza y Libertad



Y también:

A la fecha, existen 50 partidos políticos inscritos ante el ROP

Voluntarios del JNE podrán acceder a becas internacionales

Conozca cuántos senadores y diputados elegiremos en las próximas elecciones



ChatGPT y Elecciones 2026: ¿qué tan confiable es para informarse? .

JNE Noticias al Día 19 de Agosto de 2025.

El 1 de setiembre vence el plazo para que partidos informen su modalidad para las primarias .

FactosElectorales Conoce las plataformas que necesitas para ejercer un voto responsable.

Elecciones 2026 ¿Quién supervisa el financiamiento de los partidos políticos?.

Partidos tienen hasta el 1 de setiembre para informar su modalidad de elecciones primarias .

Elecciones 2026: ¿Cómo sería la distribución de la nueva cédula de votación?.

JNE Noticias al Día 18 de Agosto de 2025.

EN VIVO JNE recibe reconocimiento del MIMP por ingreso al Sistema Nacional de Voluntariado.

JNE actúa contra tachas maliciosas en inscripción de alianzas elecciones2026.

JNE adopta medidas contra tachas maliciosas en inscripción de alianzas electorales.

Las elecciones internas de los partidos..

