Cronología de las protestas en Nepal: jóvenes incendiaron sedes del Gobierno El Comercio

Un país entero se levantó en contra del bloqueo de redes sociales y la corrupción política. En Nepal, la Generación Z encabezó una rebelión que terminó incendiando el Parlamento, obligando a dimitir al primer ministro K.P. Sharma Oli. Lo que comenzó como una protesta contra la censura digital se convirtió en una revuelta histórica que dejó al menos 19 muertos y más de 300 heridos. Con hashtags como NepoKids y NepoBabies, miles de jóvenes denunciaron el lujo de la élite política frente a la falta de oportunidades para la población.



La violencia alcanzó Katmandú: casas de líderes políticos fueron incendiadas, el aeropuerto internacional quedó cerrado y varios ministros renunciaron. La Unión Europea condenó la represión y pidió proteger vidas. En este video te contamos qué desató la furia en Nepal, cómo se desarrollaron las protestas y qué puede ocurrir en los próximos días.



noticiashoy breakingnews Nepal GeneraciónZ corrupción bloqueodigital protestasNepal KPSharmaOli ParlamentoNepal rebeliónjuvenil



