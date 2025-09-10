Maduro acusa a Puerto Rico de apoyar plan militar de EE.UU. contra Venezuela El Comercio
Un nuevo foco de tensión se abre en el Caribe. El presidente de Venezuela, NicolásMaduro, lanzó un mensaje directo a la gobernadora de PuertoRico, JennifferGonzález, acusándola de participar en un plan militar junto a EstadosUnidos para agredir a su país. Todo comenzó tras las declaraciones de González durante una reunión con el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, donde respaldó las maniobras militares en la región.
Maduro respondió con dureza: Si va a invadir, venga usted de primera, dijo en entrevista con Rafael Correa. Además, denunció que hay 1.200 misiles apuntando a Venezuela desde el Caribe.
