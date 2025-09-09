GRABADO el 09-09-2025

Israel ataca en Doha para eliminar a líderes de Hamás reunidos El Comercio

El ejército israelí ejecutó este martes un ataque aéreo en Doha, Qatar, dirigido contra altos mandos de Hamás, incluidos miembros de su buró político acusados de estar detrás de la masacre del 7 de octubre. Israel a través de las FDI y el primer ministro Benjamín Netanyahu asumió plena responsabilidad, calificándolo como una operación completamente independiente.



Según Qatar, el ataque alcanzó edificios residenciales que albergaban a miembros de Hamás, y fue condenado como una violación flagrante al derecho internacional y la soberanía del país.



El ataque ocurrió durante una reunión en Doha, en la que delegados de Hamás evaluaban una propuesta estadounidense de alto el fuego. Aunque algunos mandos fueron heridos, se informó que sobrevivieron, mientras que entre las víctimas mortales figuraron al menos cinco miembros del grupo y un oficial de seguridad qatarí.



