GRABADO el 02-09-2025

Cáncer infantil : ¿Cuáles son los más frecuentes en el Perú?

EnVivo: ¿Es posible ir detectando las señales de alerta de un cáncer infantil?, ¿cuáles son estas?, ¿cuáles son los casos de cáncer infantil más comúnes en el Perú? , conversamos con la Dra. Essy Maradiegue Chirinos, directora de la Dirección de Prevenciòn y Control del Cáncer del ministerio de Salud (Minsa) quien nos orienta además sobre la prevención y tratamientos existentes.



