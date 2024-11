ACTUALIZACIÓN



A esta hora de la noche, la Policía Nacional se encuentra resguardando los alrededores de las inmediaciones del Congreso de la República. El panorama es tranquilo mientras que en la plaza San Martín, permanecen manifestantes.



6:10 p.m.



Un grupo de manifestantes continúan en los exteriores de CCL San Borja donde se desarrolla el foro APEC.



6:00 p.m.



Transportistas acompañados de sus dirigentes Walter Carrera y Julio Campos, en conjunto con diversos gremios llegaron hacia la plaza San Martín tras el primer día de paro nacional.



4:22 p.m.



Un manifestante que se encontraba en la movilización en la Av. Abancay fue herido en la cabeza por el aparente impacto de una piedra.



4:21 p.m.



La Defensoría del Pueblo advierte bloqueos de calles por parte del gremio de transportistas urbanos en Puno.



"Frente a ello recomendamos a directores de instituciones educativas no exponer a estudiantes porque tendrían dificultades para llegar a sus centros de estudio", indicaron en X.11



3:16 p.m.



En el Centro de Lima, se reportan enfrentamientos entre manifestantes y la Policía. De acuerdo a la información 'Dilo Fuerte', la PNP ha lanzado bombas lacrimógenas.



3:08 p.m.



Un grupo de ronderos obligó al congresista Hamlet Echeverria Rodríguez a caminar en la Plaza de Armas en Cajamarca.9



2:53 p.m.



Los dirigentes Walter Carrera y Julio Campos llegaron al punto de concentración frente al Palacio de Justicia, como parte de sus movilizaciones.



2:49 p.m.



En el Cercado de Arequipa, al menos 8 obreros salieron heridos gran un enfrentamiento entre obreros del Sindicato de Construcción Civil y la Policía, cerca del Puente Grau.8



2:16 p.m.



Manifestantes bloquearon la avenida Abancay en el primer día del paro nacional. Los protestantes lanzaron agua a los buses que intentaban circular.10



1:31 p.m.



Reportan que manifestantes bloquean la Panamericana Norte a la altura de Huacho.7



12:48 p.m.



Sutep y otros gremios marchan en Trujillo contra la criminalidad que azota al país. En los videos de Epicentro TV, se escuchan arengas de los manifestantes contra Dina Boluarte y el gobernador César Acuña.6



12:00 p.m.



Llegan manifestantes al Centro de Lima, el punto de concentración es frente al Poder Judicial.5



11:30 a.m.



RPP informa que hay manifestantes quemando llantas en la variante Uchumayo en Arequipa.



10:31 a.m.



La Coordinadora Nacional de Lucha dio a conocer donde se realizarán las preconcentraciones en Lima y Callao para las movilizaciones contra la inseguridad ciudadana.



Lima Norte: Paradero flecha (Puente Piedra), kilómetro 22 de la avenida Túpac Amaru (Carabayllo), avenida Belaunde con Túpac Amaru (Comas), puente Caqueta con Evitamiento y el Óvalo Habich (San Martín de Porres).



Lima Sur: Puente Atocongo y el Hospital María Auxiliadora.



Lima Este: Caja de Agua, Puente Nuevo, puente Santa Anita, puente Huachipa y el Óvalo de la Paz (El Agustino).



Callao: avenida Elmer Faucett con Venezuela y plaza Cívica de Ventanilla.



En RPP precisan que la concentración central se realizará en Paseo de los Héroes Navales en el Cercado de Lima.



10:12 a.m.



Según el diario Correo, manifestantes de Huancayo quemaron llantas, colocaron troncos y piedras en las vías de ingreso a la ciudad.4



9:20 a.m.



Reportan bloqueo de vías en Puno y Juliaca



8:10 a.m.



Martín Valeriano, presidente de la Asociación Nacional de Transportistas (ANITRA) y Waldo Poma, secretario del mismo gremio, anunciaron que los manifestantes llegarán al Centro de Lima "de manera pacífica".



7:19 a.m.



Las cámaras de Buenos Días Perú captaron un importante despliegue militar y policial en la estación San Carlos de la Línea de Metro de Lima, en San Juan de Lurigancho.3



6:40 a.m.



Se observan pocos buses en la zona de Puente Nuevo, afectando a diversos usuarios. Se reporta que los colectiveros han incrementado el costo de sus servicios.2



5:50 a.m.



Se han colocado rejas de seguridad en la avenida Aviación con Javier Prado. Se observa un despliegue de cerca de 50 agentes policiales en las inmediaciones del Centro de Convenciones de Lima en San Borja.



Hoy, 13 de noviembre de 2024, se desarrolla el primer día del paro nacional de 72 horas, convocado por diversos gremios de transportistas y otros gremios, en mitad de las actividades por la Semana de Líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) 2024.





