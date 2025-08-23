GRABADO el 23-08-2025

Santiváñez regresa como ministro: "Representa todo lo contrario a Justicia y Derechos Humanos"

En comunicación con Exitosa, la congresista Ruth Luque cuestionó el retorno de Juan José Santiváñez al Gabinete ministerial. Según la parlamentaria, el flamante ministro no es el más adecuado para dirigir la cartera de Justicia y Derechos Humanos.



Noticias del Perú y actualidad, política.



