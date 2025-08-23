GRABADO el 23-08-2025

El Castillo de Chancay presenta al público su fantástico y único 'Salón de Memorias'

Joselito Carrera recorrió el famoso 'Salón de las memorias' del Castillo de Chancay, y quedó asombrado por las reliquias históricas y colecciones que este espacio comparte con todos sus visitantes.



Noticias del Perú y actualidad, política.



