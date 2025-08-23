GRABADO el 23-08-2025

¡Niños sin anemia! Minsa organiza campaña nacional para la lucha contra esta enfermedad

Desde el distrito de Santa Anita, el Ministerio de Salud, a través de la Dirección de Redes Integradas de Salud Lima Este, desarrolló la campaña multisectorial 'Niños sin anemia, su futuro depende de ti'. Dicho evento promueve una alimentación adecuada para prevenir esta condición en la población infantil.



Noticias del Perú y actualidad, política.



Sigue nuestras noticias, entrevistas y novedades desde todas nuestras plataformas digitales:



Facebook https://www.facebook.com/Exitosanoticias

Instagram https://www.instagram.com/exitosape/

TikTok https://www.tiktok.com/exitosanoticias

X (Twitter) https://x.com/exitosape

Web http://exitosanoticias.pe/

WhatsApp: 940 800 800



Exitosa Perú

"Exitosa: La voz de los que no tienen voz"

http://bit.ly/ExitosaNoticiasYouTube

¡Mantente siempre informado activando la de notificaciones!



Corporación Universal



ExitosaNoticias RadioExitosa ExitosaPerú NoticiasPerú

Desde Exitosa Noticias

Abandono y maltrato animal son considerados delitos, aseguran expertas.

¡Niños sin anemia! Minsa organiza campaña nacional para la lucha contra esta enfermedad.

Miguel y Franco Iza protagonizan la obra teatral "Goteras".

Abandono y maltrato animal son considerados delitos, aseguran expertas.

Proponen prohibir usar caballos en protestas: "Les causa estrés y sufrimiento", señalan expertas.

Onpe podría destinar publicidad para campaña electoral en plataformas digitales, según experto.

Onpe podría destinar publicidad para campaña electoral en plataformas digitales, según experto.

Congresistas pueden hacer proselitismo pero sin infringir la neutralidad electoral, señala experto.

"La norma no puede ser dada con nombre propio", crítica de experto a la impunidad.

Junta debe explicar las razones del traslado de Vizcarra, asegura exjefe del Inpe.

Indeci advirtió que se registrarán oleajes anómalos hasta el 27 de agosto.

Megapuerto de Chancay supera los S/ 530 millones de recaudación.

Congresistas podrán hacer proselitismo en semana de representación.

Senamhi alerta lloviznas y neblina en la costa sur hasta el domingo 24 de agosto.

Regiones rechazan que parlamentarios hagan proselitismo en semana de representación.

Además hoy día 23 de Agosto en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS Exitosa Noticias

Todos los videos desde Exitosa Noticias en Youtube.