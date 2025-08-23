GRABADO el 23-08-2025

¡Niños sin anemia! Minsa organiza campaña nacional para la lucha contra esta enfermedad

Desde el distrito de Santa Anita, el Ministerio de Salud, a través de la Dirección de Redes Integradas de Salud Lima Este, desarrolló la campaña multisectorial 'Niños sin anemia, su futuro depende de ti'. Dicho evento promueve una alimentación adecuada para prevenir esta condición en la población infantil.

Noticias del Perú y actualidad, política.

Sigue nuestras noticias, entrevistas y novedades desde todas nuestras plataformas digitales:

Facebook https://www.facebook.com/Exitosanoticias
Instagram https://www.instagram.com/exitosape/
TikTok https://www.tiktok.com/exitosanoticias
X (Twitter) https://x.com/exitosape
Web http://exitosanoticias.pe/
WhatsApp: 940 800 800

Exitosa Perú
"Exitosa: La voz de los que no tienen voz"
http://bit.ly/ExitosaNoticiasYouTube
¡Mantente siempre informado activando la de notificaciones!

Corporación Universal

ExitosaNoticias RadioExitosa ExitosaPerú NoticiasPerú

Desde Exitosa Noticias

Abandono y maltrato animal son considerados delitos, aseguran expertas.

¡Niños sin anemia! Minsa organiza campaña nacional para la lucha contra esta enfermedad.

Miguel y Franco Iza protagonizan la obra teatral "Goteras".

Abandono y maltrato animal son considerados delitos, aseguran expertas.

Proponen prohibir usar caballos en protestas: "Les causa estrés y sufrimiento", señalan expertas.

Onpe podría destinar publicidad para campaña electoral en plataformas digitales, según experto.

Onpe podría destinar publicidad para campaña electoral en plataformas digitales, según experto.

Congresistas pueden hacer proselitismo pero sin infringir la neutralidad electoral, señala experto.

"La norma no puede ser dada con nombre propio", crítica de experto a la impunidad.

Junta debe explicar las razones del traslado de Vizcarra, asegura exjefe del Inpe.

Indeci advirtió que se registrarán oleajes anómalos hasta el 27 de agosto.

Megapuerto de Chancay supera los S/ 530 millones de recaudación.

Congresistas podrán hacer proselitismo en semana de representación.

Senamhi alerta lloviznas y neblina en la costa sur hasta el domingo 24 de agosto.

Regiones rechazan que parlamentarios hagan proselitismo en semana de representación.

Además hoy día 23 de Agosto en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS

Exitosa Noticias

video

Abandono y maltrato animal son considerados delitos, aseguran expertas

video

¡Niños sin anemia! Minsa organiza campaña nacional para la lucha contra esta enfermedad

video

Miguel y Franco Iza protagonizan la obra teatral "Goteras"

video

Abandono y maltrato animal son considerados delitos, aseguran expertas

video

Proponen prohibir usar caballos en protestas: "Les causa estrés y sufrimiento", señalan expertas

video

Onpe podría destinar publicidad para campaña electoral en plataformas digitales, según experto

video

Onpe podría destinar publicidad para campaña electoral en plataformas digitales, según experto

video

Congresistas pueden hacer proselitismo pero sin infringir la neutralidad electoral, señala experto

video

"La norma no puede ser dada con nombre propio", crítica de experto a la impunidad

video

Junta debe explicar las razones del traslado de Vizcarra, asegura exjefe del Inpe

video

Indeci advirtió que se registrarán oleajes anómalos hasta el 27 de agosto

video

Megapuerto de Chancay supera los S/ 530 millones de recaudación

video

Congresistas podrán hacer proselitismo en semana de representación

video

Senamhi alerta lloviznas y neblina en la costa sur hasta el domingo 24 de agosto

video

Regiones rechazan que parlamentarios hagan proselitismo en semana de representación

Todos los videos desde Exitosa Noticias en Youtube.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Fundación de la Federación Peruana de Fútbol

Fundación de la Federación Peruana de Fútbol

Semana Turística y Aniversario de Requena (Loreto)

Semana Turística y Aniversario de Requena (Loreto)

Día Internacional del Recuerdo de la Trata de Esclavos y de su Abolición

Día Internacional del Recuerdo de la Trata de Esclavos y de su Abolición

FERITAC en la región Tacna

FERITAC en la región Tacna

Semana del Paciente Reumático

Semana del Paciente Reumático

Formación de la Confederación Perú-Boliviana

Formación de la Confederación Perú-Boliviana

DePeru.com

Gracias por tu visita. Hoy es sábado, 23 de agosto de 2025 y tenemos para ti:

17º Lima
3.53
¿Sabías?

Tenemos miles de temas

Sobre historia, ciencias, arte, deportes y muchos directorios para entender mejor nuestro Perú y el mundo.

Buscar
Agregar negocios a nuestro Directorio gratuito.

Contáctanos

Solo Mensajes

WhatsApp: 980 552 044

informes@deperu.com | prensa@deperu.com

© 2002-2025, 23 años contigo