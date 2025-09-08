GRABADO el 08-09-2025

Abogado de 'Culebra' ALERTA QUE SANTIVÁÑEZ PODRÍA HUIR DEL PAÍS tras peritaje de la Fiscalía

Conversamos con José Carlos Mejía, abogado del capitán Culebra, quien habla sobre la situación de Juan José Santiváñez ahora que la Fiscalía confirmó que los audios presentados por él son la voz del ahora ministro de Justicia.

Abogado de 'Culebra' ALERTA QUE SANTIVÁÑEZ PODRÍA HUIR DEL PAÍS tras peritaje de la Fiscalía.

Fiscalía CONFIRMA VOZ de Juan José Santiváñez EN AUDIO del Capitán 'Culebra'Análisis César Nakasaki.

Andrea Vidal y la conexión con el partido de José Luna INVESTIGACIÓN.

PPK sobre la Fiscalía: "A Alan García lo aniquilaron ellos. Y quieren hacer lo mismo conmigo.

Luz Pacheco sobre su voto contra liberación de Betssy Chávez.

Carlos Bruce sobre Martín Vizcarra, Toledo y Betssy Chávez: ENTREVISTA COMPLETA.

¿Qué une a Andrea Vidal, víctima de sic4rios, y al hijo de un candidato presidencial?.

HACKEAN A LA POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ Ricardo Valdés: "NO HAY NADA no hay lucha y no hay plan".

EN VIVO Trump advierte que EE. UU. "derribará" aviones venezolanos que representen una amenaza.

TENSIÓN en el Caribe: EEUU despliega 10 F-35 en Puerto Rico por incidente con Venezuela.

Cluber Aliaga: "TRUJILLO representa la cuna de la criminalidad en el Perú" Entrevista21.

EN VIVO ¿QUÉ SE SABE DEL AT3NTADO EN TRUJILLO?.

Harvey Colchado denuncia reglaje de la misma policía: "Quieren callarme".

¿Todos los peruanos llegaremos a las elecciones 2026 con el DNI ELECTRÓNICO? RENIEC responde.

Marco Rubio anuncia 20 millones de ayuda a Ecuador y declara guerra contra el narcotráfico.

Además hoy día 08 de Setiembre en el calendario del Perú.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Día Mundial de la Fibrosis Quística

Festividad de la Virgen de la Natividad en Acora (Puno)

Inauguración de la Cripta de los Héroes

Festividad de la Virgen de Cocharcas de Sapallanga (Junín)

Nace el compositor Adrián Flores Albán

Festival Internacional de Cajón y Percusión - Rafael Santa Cruz

