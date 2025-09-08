GRABADO el 08-09-2025

Abogado de 'Culebra' ALERTA QUE SANTIVÁÑEZ PODRÍA HUIR DEL PAÍS tras peritaje de la Fiscalía

Conversamos con José Carlos Mejía, abogado del capitán Culebra, quien habla sobre la situación de Juan José Santiváñez ahora que la Fiscalía confirmó que los audios presentados por él son la voz del ahora ministro de Justicia.



p21tv entrevista21 santivañez fiscalia capitanculebra

Desde Peru21TV

Además hoy día 08 de Setiembre en el calendario del Perú.

