Andrea Luna tras el estreno de 'Corazón de loba': "Trabajaría siempre con Johanna San Miguel"
Conversamos con Andrea Luna quien nos cuenta cómo fue la primera vez que vio a Johanna San Miguel en Pataclaun y la admiración que siente por su trabajo y como hoy comparten escenario en la obra Corazón de loba, junto a Ana Cecilia Natteri, escrita por Eduardo Adrianzén y dirigida por David Carrillo, en el Teatro Peruano Japonés.
