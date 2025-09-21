GRABADO el 21-09-2025

José Luna Gálvez y el nuevo Telesup que fue beneficiado por Dina Boluarte

Telesup, la universidad del actual congresista y candidato a la presidencia, José Luna Gálvez, fue cerrada en el 2019 por la Sunedu tras comprobar que ofrecía una educación deficiente, sin cumplir los requisitos mínimos de calidad .



Uno de sus locales se hizo viral porque su fachada era bamba. Aparentaba tener siete pisos, pero solo era una estructura de metal con ventanas falsas en San Juan de Lurigancho. Se convirtió en el símbolo del engaño y la precariedad educativa.



Seis años después, la historia parece repetirse. En el mismo local, con los mismos funcionarios y bajo la misma fachada, nace Encus, una escuela superior que recibió licencia de funcionamiento el 7 de agosto de 2024, gracias a la firma del ministro de Educación Morgan Quero, hombre de extrema confianza de la presidenta Dina Boluarte.



El llamado nuevo Telesup promete captar jóvenes ansiosos de estudiar, pero carga con la misma sombra: un proyecto ligado a José Luna Gálvez, quien es líder de una bancada parlamentaria que tiene 13 miembros y que se ha convertido en la segunda fuerza política más importante del Congreso.



Descargos:

-El ministro Morgan Quero aseguró que no tenía conocimiento de las vinculaciones entre Encus y Telesup.

-Ninahuanca no quiso dar una entrevista formal, lo único que respondió por WhatsApp fue que según él vendió su empresa Tech App hace muchos años. No quiso precisar a quién, ni cuándo.

-Buscamos a los implicados en sus casas, pero no tuvimos respuesta.

Desde Peru21TV

José Luna Gálvez y el nuevo Telesup que fue beneficiado por Dina Boluarte.

Mercedes Aráoz lamenta CRISIS EN MACHU PICCHU y advierte de los riesgos del POPULISMO EN EL CONGRESO.

¿Cómo es la elección de los ganadores de los Premios Summum?.

Andrea Luna tras el estreno de 'Corazón de loba': "Trabajaría siempre con Johanna San Miguel".

ENCUENTRO DE LÍDERES en Comunicaciones 2025 Con la participación de CECILIA VALENZUELA.

Ballenas jorobadas en Perú: Una experiencia ÚNICA en PIURA.

Venezuela denuncia guerra no declarada por despliegue de EEUU en el Caribe.

FISCALÍA EN CRISIS: ¿Quién será el reemplazo de la suspendida fiscal Delia Espinoza?.

DELIA ESPINOZA RESPONDE A LA JNJ: "me han querido coaccionar".

¿Quién lidera las encuestas con miras a las ELECCIONES 2026 en septiembre?.

SOBRE MACHU PICCHU Silva Martinot: "Hay un INTERÉS ECONÓMICO de parte del gobernador de Cusco".

EN VIVO Fiscal de la Nación no acudirá a la JNJ.

Ipsos Perú: "No hay un líder, por más popular que sea, que pueda endosar votos" ELECCIONES 2026.

Felipe Morris SOBRE NUEVO RETIRO DE LAS AFP: "Octavo retiro es una medida populista".

¿Por qué se cobrará la nueva tarifa en el Aeropuerto Jorge Chávez? Vocera de LAP responde.

Además hoy día 21 de Setiembre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS Peru21TV

Todos los videos desde Peru21TV en Youtube.