Luego que la ciudadana Vania Ávalos, denunciara que su identidad fue suplantada y que, mediante este fraude, se solicitó un préstamo bancario por 20 mil soles, la entidad BBVA se pronunció al respecto.



A través de un comunicado, confirmó que el caso se resolvió a favor de Ávalos, ayer martes, 14 de enero. Según indicaron, se procedió con la cancelación de la deuda generada por el préstamo, así como también de la cuenta.



Además, la entidad bancaria aseguró que colaborará con las autoridades, entregando las cámaras de seguridad y toda la documentación solicitada para las investigaciones.



EL CASO



Vania Ávalos, denuncio que delincuentes suplantaron su identidad y realizaron un préstamo presencial en el banco BBVA, por un monto de 20 mil soles, generando una deuda de casi 40 mil soles. La víctima indicó que, a pesar de haber presentado diversos reclamos, no daban solución a su caso.



“Me enteré de este préstamo cuando me llamaron para informarme sobre una deuda vencida y la primera cuota de un préstamo. Me acerqué al banco para saber qué había sucedido, pero me dijeron que el préstamo había sido solicitado de manera presencial y que no había dudas al respecto”, explicó Ávalos.



La víctima señaló que las firmas utilizadas para solicitar el préstamo no coinciden con su rúbrica y que el número de teléfono celular registrado no le pertenece. Ávalos pide a las autoridades revisar las cámaras de seguridad para identificar a la persona que suplantó su identidad y solicitó el préstamo en su nombre.

Noticias adicionales en 24 Horas

Huaycán: Alumnos de colegio que participó en Desfile Militar tienen nuevas instalaciones

Ejecutivo insiste en defender observaciones a ley de detención preliminar

Carlos Gutiérrez tras aplazamiento de operaciones de aeropuerto Jorge Chávez: Queremos transparencia

2025 EN 24 HORAS EN VIVO: MIÉRCOLES 15 DE ENERO DE 2025

BBVA cancela deuda por préstamo fraudulento de 20 mil soles tras denuncia de mujer

Edgardo Garrido: “Menores de edad son usados por bandas criminales por su condición de inimputables”

Comas: brazo armado de “Los Injertos del Cono Norte” detona explosivo en exteriores de colegio

Salhuana pide sesión extraordinaria para debatir observaciones a la ley de detención preliminar

Gloria Montenegro sobre sicariato juvenil: "Debemos centrar el 80% de las estrategias en prevención"

2025 EN 24 HORAS EN VIVO: MIÉRCOLES 15 DE ENERO DE 2025

Postergan inauguración del nuevo Aeropuerto Jorge Chávez: apertura será el 30 de marzo

¡Capturan a delincuente en Piura! 🚓👮‍♂️ (2/2)

SJM: nueve heridos tras explosión de granada en avenida Los Lirios

La Victoria: youtuber extranjero conversa con menores sicarios de El Porvenir

Cuerpo de Leyla Cristóbal fue trasladado a morgue para las diligencias de ley

Además hoy día 16 de Enero en el calendario del Perú.

Más videos de 24 Horas

Todos los videos desde el canal 24 Horas en Youtube.