GRABADO el 12-08-2025

Así se prepara el Desayuno en mi cole en 200 escuelas de Lima y Callao

Una deliciosa avena con manzana y un sándwich con lomito de pollo, son, entre otros, parte de los alimentos que en el marco del denominado Desayuno en mi cole ha puesto en práctica como programa piloto el MIDIS en unos 200 centros educativos de Lima y Callao. Para ello se han destinado 20 millones de soles para la implementación de cocinas equipadas en colegios de nivel primario y secundario. Conversamos con la ministra del sector Leslie Urteaga, quien nos detalla más en esta entrevista a Andina Canal Online.

desayuno colegio beneficios







