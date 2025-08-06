GRABADO el 06-08-2025

Carretera de S/600 millones queda en manos de empresa cuestionada Cuarto Poder Perú

Carretera de S/600 millones queda en manos de empresa cuestionada
Una obra vial valorizada en más de 600 millones de soles ha sido adjudicada a una de las empresas chinas con antecedentes más cuestionados en el país. Se trata de China Gezhouba Group, que se impuso en el proceso de licitación de la carretera Boca del Río Tacna, a pesar de contar con denuncias sociales, deudas con la SUNAT y sanciones administrativas.

