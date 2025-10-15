GRABADO el 15-10-2025

Ministro pide a jóvenes marchar sin violencia Edición Mediodía Noticias Perú

El ministro del Interior, Vicente Tiburcio, se dirigió a la Generación Z antes de la marcha del 15 de octubre, validando el derecho a protestar, pero exhortando a que se realice de forma pacífica. Aseguró que la Policía Nacional estará desplegada para proteger a los manifestantes y recalcó que su misión es recuperar la confianza ciudadana mediante una reforma policial y mayor transparencia.



