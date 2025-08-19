GRABADO el 19-08-2025

Padre de familia es ejecutado por sicario en Trujillo tras pleito por celular

Víctima exigía la devolución de su teléfono móvil al hijo del ahora detenido.

Fe de Erratas SUSPENDE INVESTIGACIONES CONTRA BOLUARTE/VIZCARRA REAPARECE EN AUDIENCIA - ATV.

SMP: Delincuentes piden rescate de S/ 18,000 por camioneta tras violento asalto.

Experto analiza el impedimento de investigaciones contra Dina Boluarte tras el reciente fallo del TC.

Padre de familia es ejecutado por sicario en Trujillo tras pleito por celular.

Ministro del Interior podría ser interpelado si no ejecuta compra de chalecos para la PNP.

ATV Noticias Edición Matinal: Programa del martes 19 de agosto del 2025.

Marianella Ledesma advierte que fallo del TC limita lucha contra corrupción.

Martín Vizcarra reaparece desde prisión y ofrece disculpas en audiencia.

Dina Boluarte no será investigada durante su mandato tras decisión del Tribunal Constitucional.

Sujeto con licencia suspendida atropella a escolar y terminó siendo liberado.

'Secretos de cocina': Programa del martes 19 de agosto del 2025.

'Secretos de cocina': Aprendemos a hacer masa hojaldre con Sandra Plevisani.

Cachay y cómicos ambulantes son brutalmente agredidos por fiscalizadores y denuncian que les robaron.

Vecinos hartos de accidentes fatales no quieren más 'Pasamayito'.

Repatriarán cuerpo de la peruana que había sido reportada como desaparecida en Estados Unidos.

Además hoy día 19 de Agosto en el calendario del Perú.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Día Internacional de la Asistencia Humanitaria

Día Internacional de la Asistencia Humanitaria

Semana del Paciente Reumático

Semana del Paciente Reumático

Fiesta de Qatun Yaku Raymi en Andamarca (Ayacucho)

Fiesta de Qatun Yaku Raymi en Andamarca (Ayacucho)

Día Internacional de la Fotografía

Día Internacional de la Fotografía

Semana Turística y Aniversario de Requena (Loreto)

Semana Turística y Aniversario de Requena (Loreto)

Adquisición del BAP Ferré, primer destructor misilero de la Marina de Guerra del Perú

Adquisición del BAP Ferré, primer destructor misilero de la Marina de Guerra del Perú

