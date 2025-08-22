ATV Noticias Edición Central EN VIVO - Programa 22 de agosto de 2025
Desde ATV Noticias
ATV Noticias Central: Programa del viernes 22 de agosto del 2025.
ATV Noticias Edición Central EN VIVO - Programa 22 de agosto de 2025.
Suspenden vuelos en Pisco y Nasca debido a las tormentas de arena.
Ocurre Ahora: Programa del viernes 22 de agosto del 2025.
Víctima de depravado trabajador de restaurante que la grabó: "Mi caso no avanza y él sigue libre".
Congresistas gastan más de 250 mil soles solo en viajes y viáticos.
Extorsionador se graba amenazando a un chofer: "Si salen a trabajar los mataremos a todos".
Ocurre Ahora con Mávila Huertas EN VIVO - Programa 22 de Agosto de 2025.
Vizcarra culpa a mandataria de traslado al Penal de Ancón II: "Es una decisión de asunto político".
Alcalde acusado de disparar en la cabeza a un joven sigue gobernando desde la clandestinidad.
Extorsionador utilizaba a su propio hijo para cobrar cupos.
Sujeto se lanza encima de un ladrón ¡Que estaba por llevarse su moto!.
Martín Vizcarra será trasladado al Penal de Ancón II.
De 5 a 7 ALARMA POR DERRAME DE PETRÓLEO EN EL RÍO RÍMAC - ATV.
Delincuente roba tablet a censista en plena luz del día en Breña.
Además hoy día 23 de Agosto en el calendario del Perú.
