GRABADO el 22-08-2025

ATV Noticias Edición Central EN VIVO - Programa 22 de agosto de 2025

Conéctate y mantente informado con lo más relevante de la coyuntura nacional e internacional

Desde ATV Noticias

ATV Noticias Central: Programa del viernes 22 de agosto del 2025.

ATV Noticias Edición Central EN VIVO - Programa 22 de agosto de 2025.

Suspenden vuelos en Pisco y Nasca debido a las tormentas de arena.

Ocurre Ahora: Programa del viernes 22 de agosto del 2025.

Víctima de depravado trabajador de restaurante que la grabó: "Mi caso no avanza y él sigue libre".

Congresistas gastan más de 250 mil soles solo en viajes y viáticos.

Extorsionador se graba amenazando a un chofer: "Si salen a trabajar los mataremos a todos".

Ocurre Ahora con Mávila Huertas EN VIVO - Programa 22 de Agosto de 2025.

Vizcarra culpa a mandataria de traslado al Penal de Ancón II: "Es una decisión de asunto político".

Alcalde acusado de disparar en la cabeza a un joven sigue gobernando desde la clandestinidad.

Extorsionador utilizaba a su propio hijo para cobrar cupos.

Sujeto se lanza encima de un ladrón ¡Que estaba por llevarse su moto!.

Martín Vizcarra será trasladado al Penal de Ancón II.

De 5 a 7 ALARMA POR DERRAME DE PETRÓLEO EN EL RÍO RÍMAC - ATV.

Delincuente roba tablet a censista en plena luz del día en Breña.

Además hoy día 23 de Agosto en el calendario del Perú.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Fundación de la Federación Peruana de Fútbol

Fundación de la Federación Peruana de Fútbol

Semana Turística y Aniversario de Requena (Loreto)

Semana Turística y Aniversario de Requena (Loreto)

Día Internacional del Recuerdo de la Trata de Esclavos y de su Abolición

Día Internacional del Recuerdo de la Trata de Esclavos y de su Abolición

FERITAC en la región Tacna

FERITAC en la región Tacna

Semana del Paciente Reumático

Semana del Paciente Reumático

Formación de la Confederación Perú-Boliviana

Formación de la Confederación Perú-Boliviana

