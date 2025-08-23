GRABADO el 23-08-2025

Franco Bravo: Programa del 23 de agosto del 2025

ATV Noticias Central: Programa del viernes 22 de agosto del 2025.

ATV Noticias Edición Central EN VIVO - Programa 22 de agosto de 2025.

Suspenden vuelos en Pisco y Nasca debido a las tormentas de arena.

Ocurre Ahora: Programa del viernes 22 de agosto del 2025.

Víctima de depravado trabajador de restaurante que la grabó: "Mi caso no avanza y él sigue libre".

Congresistas gastan más de 250 mil soles solo en viajes y viáticos.

Extorsionador se graba amenazando a un chofer: "Si salen a trabajar los mataremos a todos".

Ocurre Ahora con Mávila Huertas EN VIVO - Programa 22 de Agosto de 2025.

Vizcarra culpa a mandataria de traslado al Penal de Ancón II: "Es una decisión de asunto político".

Alcalde acusado de disparar en la cabeza a un joven sigue gobernando desde la clandestinidad.

Extorsionador utilizaba a su propio hijo para cobrar cupos.

Sujeto se lanza encima de un ladrón ¡Que estaba por llevarse su moto!.

Martín Vizcarra será trasladado al Penal de Ancón II.

De 5 a 7 ALARMA POR DERRAME DE PETRÓLEO EN EL RÍO RÍMAC - ATV.

Además hoy día 24 de Agosto en el calendario del Perú.

