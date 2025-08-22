GRABADO el 22-08-2025

Suspenden vuelos en Pisco y Nasca debido a las tormentas de arena

Corpac implementa medida preventiva temporal para garantizar la seguridad de pasajeros y tripulaciones.

OcurreAhora MávilaHuertas

Encuentra más información en www.atv.pe

Síguenos en:

Facebook: https://www.facebook.com/ATVNoticias9

Twitter: https://twitter.com/atvnoticias

Instagram: https://www.instagram.com/atv.pe

https://www.tiktok.com/atv.pe

Web: https://www.atv.pe/

Desde ATV Noticias

ATV Noticias Edición Matinal EN VIVO - 25 de agosto de 2025.

Senamhi emite alerta roja por peligroso fenómeno: ¿Qué zonas son las más afectadas?.

Turismo y actividades paralizadas en Ica debido a las constantes tormentas de arena.

Oleaje anómalo en el Perú: Más de 100 puertos cerrados y un miembro de la Marina de Guerra fallecido.

Surquillo: Hinchas de Alianza Lima y Universitario protagonizan brutal enfrentamiento.

Franco Bravo: Programa del 24 de agosto del 2025.

Franco Bravo: Programa del 23 de agosto del 2025.

ATV Noticias Central: Programa del viernes 22 de agosto del 2025.

ATV Noticias Edición Central EN VIVO - Programa 22 de agosto de 2025.

Suspenden vuelos en Pisco y Nasca debido a las tormentas de arena.

Ocurre Ahora: Programa del viernes 22 de agosto del 2025.

Víctima de depravado trabajador de restaurante que la grabó: "Mi caso no avanza y él sigue libre".

Congresistas gastan más de 250 mil soles solo en viajes y viáticos.

Extorsionador se graba amenazando a un chofer: "Si salen a trabajar los mataremos a todos".

Ocurre Ahora con Mávila Huertas EN VIVO - Programa 22 de Agosto de 2025.

Además hoy día 25 de Agosto en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS ATV Noticias

Todos los videos desde ATV Noticias en Youtube.