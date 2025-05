GRABADO el 08-04-2025

UNIVERSITARIO VS INDEPENDIENTE DEL VALLE EN VIVO COPA LIBERTADORES 2025 Stream Depor

Universitario de Deportes visita a Independiente del Valle en el estadio BancoGuayaquil de Quito por la fecha 2 del Grupo B de la CopaLibertadores2025. Ambos equipos buscan su primera victoria en el torneo, tras caer en sus respectivos debuts. El encuentro está programado para las 9:00 p.m. hora de Perú y Ecuador, y será transmitido por ESPN7 y DisneyPlus.



Universitario llega a este partido luego de empatar 1-1 en el clásico peruano ante AlianzaLima, mientras que IndependienteDelValle viene de una contundente victoria 4-0 sobre DeportivoCuenca en la liga ecuatoriana. Ambos equipos están obligados a sumar puntos para mantenerse en la pelea por la clasificación a la siguiente fase de la CopaLibertadores. ¡Acompáñanos en esta transmisión y reacciona con nosotros EN VIVO!



