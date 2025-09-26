GRABADO el 26-09-2025

EN VIVO JNE Noticias al Día, 26 de setiembre de 2025

ENVIVO Hoy en JNEalDía: JNE sobre neutralidad: Fiscalizamos a todas las autoridades y actuamos con transparencia

Y también
¿Cómo evitar ser engañado con IA en elecciones?
JNE garantiza las elecciones municipales en Santa Rosa 2026

Desde Jurado Nacional de Elecciones

Elecciones en Cajamarca Conoce los locales de votación para Pion y Ninabamba.

Presidente del JNE pide a partidos políticos propuestas claras y responsables .

ENVIVO ¿Habrá ausentismo en estas elecciones? Entrevista en vivo con Jeffrey Radzinsky.

EnVivo JNE inaugura oficina desconcentrada en Pasco.

EN VIVO JNE Noticias al Día, 25 de setiembre de 2025.

LoÚltimo JNE refuerza acciones en Pion y Ninabamba en Cajamarca para evitar conflictos electorales.

Presidente del JNE declara ante la prensa en Pasco.

Elecciones complementarias Pión votará con orgullo este domingo .

¿Por qué Pión y Ninabamba no han renovado a sus autoridades? .

EN VIVO JNE Noticias al Día, 24 de setiembre de 2025.

Envivo JNE interpone medida cautelar para suspender resoluciones del PJ por caso Unidad Popular.

Pión y Ninabamba: los distritos que este domingo irán a votar .

Cajamarca rumbo a las EMC 2025: Pion y Ninabamba eligen a sus autoridades.

Además hoy día 26 de Setiembre en el calendario del Perú.

Jurado Nacional de Elecciones

EN VIVO JNE Noticias al Día, 26 de setiembre de 2025

EN VIVO JNE Noticias al Día, 26 de setiembre de 2025

Elecciones en Cajamarca Conoce los locales de votación para Pion y Ninabamba

Presidente del JNE pide a partidos políticos propuestas claras y responsables

ENVIVO ¿Habrá ausentismo en estas elecciones? Entrevista en vivo con Jeffrey Radzinsky

EnVivo JNE inaugura oficina desconcentrada en Pasco

EN VIVO JNE Noticias al Día, 25 de setiembre de 2025

LoÚltimo JNE refuerza acciones en Pion y Ninabamba en Cajamarca para evitar conflictos electorales

Presidente del JNE declara ante la prensa en Pasco

Elecciones complementarias Pión votará con orgullo este domingo

¿Por qué Pión y Ninabamba no han renovado a sus autoridades?

EN VIVO JNE Noticias al Día, 24 de setiembre de 2025

Envivo JNE interpone medida cautelar para suspender resoluciones del PJ por caso Unidad Popular

Pión y Ninabamba: los distritos que este domingo irán a votar

Cajamarca rumbo a las EMC 2025: Pion y Ninabamba eligen a sus autoridades

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Aniversario de Creación y Semana Turística de Huaytará (Huancavelica)

Día Mundial de la Anticoncepción

Festival del Manglar en Puerto Pizarro

Día Mundial de Prevención del Embarazo no Planificado en Adolescentes

Festival Internacional de Cajón y Percusión - Rafael Santa Cruz

Nacimiento del médico Honorio Delgado

