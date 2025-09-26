GRABADO el 26-09-2025

Campaña TuVotoHaceLaDiferencia del JNE en lengua de señas peruana

Desde Jurado Nacional de Elecciones

El JNE viene fiscalizando las EMC en los distritos cajamarquinos de Pion y Ninabamba..

El JNE viene fiscalizando las EMC en los distritos cajamarquinos de Pion y Ninabamba..

JNE informa que el 100 de mesas quedaron instaladas por EMC 2025.

Envivo Elecciones Municipales Complementarias en Pion y Ninabamba.

EN VIVO JNE Noticias al Día, 26 de setiembre de 2025.

Campaña TuVotoHaceLaDiferencia del JNE en lengua de señas peruana.

Videos con IA en elecciones Aprende a identificarlos y evita la desinformación .

JNE fiscaliza a todas las autoridades por igual.

JNE fiscaliza en Pion y Ninabamba el cumplimiento de las normas rumbo a las EMC de este domingo 28..

Elecciones en Cajamarca Conoce los locales de votación para Pion y Ninabamba.

Presidente del JNE pide a partidos políticos propuestas claras y responsables .

ENVIVO ¿Habrá ausentismo en estas elecciones? Entrevista en vivo con Jeffrey Radzinsky.

EnVivo JNE inaugura oficina desconcentrada en Pasco.

EN VIVO JNE Noticias al Día, 25 de setiembre de 2025.

LoÚltimo JNE refuerza acciones en Pion y Ninabamba en Cajamarca para evitar conflictos electorales.

Además hoy día 29 de Setiembre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS

Jurado Nacional de Elecciones

video

El JNE viene fiscalizando las EMC en los distritos cajamarquinos de Pion y Ninabamba.

video

El JNE viene fiscalizando las EMC en los distritos cajamarquinos de Pion y Ninabamba.

video

JNE informa que el 100 de mesas quedaron instaladas por EMC 2025

video

Envivo Elecciones Municipales Complementarias en Pion y Ninabamba

video

EN VIVO JNE Noticias al Día, 26 de setiembre de 2025

video

Campaña TuVotoHaceLaDiferencia del JNE en lengua de señas peruana

video

Videos con IA en elecciones Aprende a identificarlos y evita la desinformación

video

JNE fiscaliza a todas las autoridades por igual

video

JNE fiscaliza en Pion y Ninabamba el cumplimiento de las normas rumbo a las EMC de este domingo 28.

video

Elecciones en Cajamarca Conoce los locales de votación para Pion y Ninabamba

video

Presidente del JNE pide a partidos políticos propuestas claras y responsables

video

ENVIVO ¿Habrá ausentismo en estas elecciones? Entrevista en vivo con Jeffrey Radzinsky

video

EnVivo JNE inaugura oficina desconcentrada en Pasco

video

EN VIVO JNE Noticias al Día, 25 de setiembre de 2025

video

LoÚltimo JNE refuerza acciones en Pion y Ninabamba en Cajamarca para evitar conflictos electorales

Todos los videos desde Jurado Nacional de Elecciones en Youtube.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Día Mundial de las Personas Sordas

Día Mundial de las Personas Sordas

Medalla de Plata del Vóley Peruano en Seúl 88

Medalla de Plata del Vóley Peruano en Seúl 88

Fiesta de San Miguel Arcángel en San Miguel (Cajamarca)

Fiesta de San Miguel Arcángel en San Miguel (Cajamarca)

Fallecimiento de Mario Cavagnaro

Fallecimiento de Mario Cavagnaro

Festival Internacional de Cajón y Percusión - Rafael Santa Cruz

Festival Internacional de Cajón y Percusión - Rafael Santa Cruz

Día Mundial del Corazón

Día Mundial del Corazón

DePeru.com

Gracias por tu visita. Hoy es lunes, 29 de setiembre de 2025 y tenemos para ti:

16º Lima
3.51
¿Sabías?

Tenemos miles de temas

Sobre historia, ciencias, arte, deportes y muchos directorios para entender mejor nuestro Perú y el mundo.

Buscar
Agregar negocios a nuestro Directorio gratuito.

Contáctanos

Solo Mensajes

WhatsApp: 980 552 044

informes@deperu.com | prensa@deperu.com

© 2002-2025, 23 años contigo