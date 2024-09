Agentes de la División de Investigación Criminal (Divincri) de Trujillo están llevando a cabo una investigación sobre el secuestro de Yessi García López, un hombre de 30 años, hijo de un empresario dedicado a la extracción de minerales en la región La Libertad. La víctima fue reportada como desaparecida el 10 de septiembre, después de que no regresara a su hogar.



Las autoridades han confirmado que la camioneta quemada, encontrada el mismo día en unos cañaverales en la zona de Santo Domingo, en el distrito de Laredo, está asociada con el caso. La densa humareda del vehículo alertó a los vecinos, quienes informaron a la Policía Nacional del Perú (PNP), que inició las primeras investigaciones.



¿QUIÉNES ESTARÍAN DETRÁS DEL SECUESTRO



Según las investigaciones, los secuestradores, miembros de la organización criminal "Los Pulpos", ya se habrían puesto en contacto con la familia de la víctima, exigiendo un rescate de un millón de dólares por su liberación. Hasta el momento, no se ha confirmado si se ha llegado a algún acuerdo entre las partes.



Además, de acuerdo con el corresponsal de Panamericana Televisión en la región, existe la preocupación de que Yessi García López podría haber fallecido a causa de un mal corte durante su cautiverio, aunque esta información aún no ha sido corroborada por las autoridades.





