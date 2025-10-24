GRABADO el 24-10-2025

AMÉRICA NOTICIAS DIGITAL ¡ANDigital con SofIA! shorts

AMÉRICA NOTICIAS DIGITAL ¡ANDigital con SofIA! shorts

Míranos de lunes a viernes a las 6:00 pm por Tiktok, X, Youtube Shorts y Facebook e Instagram

Reels de América Noticias.

Entérate de estas noticias y más en nuestra WEB https://bit.ly/40JOy03

Desde América Noticias

AMÉRICA NOTICIAS DIGITAL ¡ANDigital con SofIA! shorts.

Congreso aprueba reglamento del nuevo sistema bicameral Edición Mediodía Noticias Perú.

Suboficial afronta investigación tras hecho en protesta Primera Edición Noticias Perú.

Proponen reducir edad mínima para postular al Congreso Edición Mediodía Noticias Perú.

Detienen a presunto cabecilla de red criminal en Ancón Edición Mediodía Noticias Perú.

Cumplió su promesa de jugar "pichanga" con sus fanáticas América Espectáculos (HOY).

Isabel Preysler publica cartas de amor de Mario Vargas Llosa América Espectáculos (HOY).

AMÉRICA ESPECTÁCULOS Cristian Castro jugó pichanguita con sus fans shorts.

AMÉRICA ESPECTÁCULOS Peruanos estuvieron presentes en los Latin Billboard 2025 shorts.

AMÉRICA ESPECTÁCULOS ¿Cristian Castro hará colaboración con Gianmarco? shorts.

AMÉRICA NOTICIAS DIGITAL ¡ANDigital con SofIA! shorts.

Presidente Jerí lidera operativo nocturno en el Callao Edición Mediodía Noticias Perú.

Voto digital en Perú en suspenso por auditoría técnica Edición Mediodía Noticias Perú.

Renzo Reggiardo denuncia incidentes en obra del Rímac Edición Mediodía Noticias Perú.

Restricción a motos genera debate en Lima y Callao Edición Mediodía Noticias Perú.

Además hoy día 27 de Octubre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS América Noticias

Todos los videos desde América Noticias en Youtube.